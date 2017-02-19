巴塞隆納16萬人上街頭 籲政府納移民
西班牙第2大城巴塞隆納今天約有16萬人走上街頭，呼籲西班牙政府立即實現他們的承諾，接納數以千計的難民。
巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）呼籲巴塞隆納居民「填滿街頭」，在以加泰隆尼亞語所寫「我們想歡迎他們」的口號下遊行。
當地警察表示，大約16萬人聽到市長的呼籲。
其中許多人湧向主要的萊葉塔納大道 （Via Laietana）」，拿著上面寫著「藉口夠了，現在迎接他們」的標語。
西班牙政府承諾依2015年達成的配額協議，接納來自其他歐盟國家約1萬6000名尋求庇護的難民。
但和其他歐盟成員一樣，西班牙也沒達到目標，目前為止，僅重新安置1100名難民。
現年62歲，和家人朋友一同參加遊行的柯梅列斯（Jacint Comelles）說，這些人逃離戰火，希望在歐洲展開新生活，卻沒有足夠的協助。1060219
(中央社)
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