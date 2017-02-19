老翁看桃園燈會迷路 警協助帶回

88歲丁姓老翁因打算看燈會，卻疑似失智症發作，所幸警方聯繫到家屬。(賴佑維翻攝)

桃園燈會今年在龍潭區舉辦，88歲住在中壢的丁姓老翁因想要看燈會，19日獨自搭車到龍潭，但疑似失智症發作，站在路邊發呆，龍潭警方發現後趕緊上前關心，但老翁無法言語，警方發現老翁手上的愛心手環，打電話到市政府社會局，才知道老翁身分，並請家人協助帶回。

(中時)