竹市農會改選 投票過程平順

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農會投票改選，農民多數在中午前完成投票。（徐養齡攝）

全台農會改選，新竹市農會選情較平淡，19日一早農民們慢慢湧入各投開票所投票，但人潮相對稀疏，在中午前幾乎無人再來投票，部分老農民在家人陪同下，硬是柱枴杖來投票，以自身行動關心在地農業。

今天天竹市農會共選出42名農會小組長及58名會員代表，幾乎多為同額競選，投票過程平順，預計下月2日召開會員代表大會，選出11名理事和3名監事，13日理監事會選出理事長、常務監事並遴聘總幹事。

現任總幹事鍾祥銘受訪表示，竹市農會基層選舉一向平和、單純，與政府維持良好互動關係，強調無黨派問題，「政府推動的，農會盡力去辦」，為農民謀福利。

(中時)