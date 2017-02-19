baby這幅畫賣81萬 網友崩潰喊不相信

Angelababy演藝事業亮眼，也很多才多藝。(圖／翻攝自Angelababy微博)

Angelababy這幅畫賣81萬。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

大陸女星Angelababy（楊穎）演藝事業亮眼，前年和黃曉明結婚，今年1月生下一子，堪稱人生勝利組，不過她其實也很多才多藝，近日她被挖出過去參與慈善拍賣的畫作，掀起網友熱議。

Angelababy去年在慈善拍賣上，捐出一幅名為《未來》的畫，這是她的第一幅繪畫作品，希望大家可以把最美好的東西凝結在瞬間，以此祝福孩子們都能有美好的未來，而這幅畫最後以人民幣18萬元（約台幣81萬元）賣出。

不過有網友認為這畫作沒什麼藝術感，直言不敢相信賣到81萬，「應該只是作人情」，不過也有人認為baby是為慈善盡份心意，不應該討論畫作好壞。

(中時電子報)