農會改選藍營全壘打 彰縣一級戰區鄉鎮勝負成定局

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農會基層改選結果出爐，選情最激烈的永靖鄉農會投票率高達86.97％。(謝瓊雲攝)

全國基層農會改選19日上午完成投票，選情激烈的鹿港、芬園、花壇、二林和永靖5鄉鎮，除了鹿港情勢未明，其餘幾乎大勢底定，藍營大獲全勝；永靖鄉涉嫌賄選獲交保的74歲王男也順利當選會員代表。

農會基層改選結果今天下午出爐，彰化縣26鄉鎮共選出1136名會員代表、513名農事小組長，投票率51.97%，相較上一屆的54.44%略低，但選情最激烈的永靖鄉農會高達72人登記，選出45名代表，投票率高達86.97%。

完成會員代表選舉後，彰縣26鄉鎮農會將統一於3月3日召開會員代表大會投票，選出9名理事、3名監事，當選人再於3月14日召開理事會、監事會，互選出理事長、常務監事，並由理事會從農委會審查通過的總幹事合格候聘名單中，經過半數以上理事的同意，遴選出農會總幹事。

一般預料，候聘總幹事人選若能掌握23席次過半會員代表的支持，理事會上就能獲得5票以上同意票順利獲得遴聘。

根據了解，競爭最激烈的永靖鄉，綠營透過前縣府計畫處長謝昌達與現任理事長葉麗娟結盟，意圖搶進農會系統，卻因不符候聘資格，原本意圖翻盤爭取第二輪登記候聘資格，但現任總幹事林秀惠掌握36席代表支持，勝利在望。

全縣唯一有2名合格總幹事候聘人選的芬園鄉農會，由鄉長洪慶章之子黃翊愷與前彰化市長溫國銘之子溫宗穎對決，但洪慶章陣營獲44名代表當選人支持，助黃翊愷穩坐總幹事寶座。

二林農會合格候聘總幹事邱士平則掌握36名代表支持，意圖登記第二輪的彰化縣議員謝彥慧陣營已翻盤無望；花壇鄉農會現任總幹事顧碧琪也掌握34名代表支持，可穩定3度連任。

從農會保險部主任獲聘的鹿港鎮農會總幹事紀呈聰，上任僅1年多，目前獲得25名會員代表支持，是否能在理事會中續獲遴聘，成為全彰化縣唯一選情仍有變數的鄉鎮農會。

(中時)