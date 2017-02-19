馬出席成立茶會 郝龍斌：不要陰謀論

前總統馬英九明天將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，國民黨副主席郝龍斌面對媒體詢問馬英九現在人人都挺，是為了要分散洪秀柱的票源？郝龍斌說，不要有陰謀論。

國民黨主席競爭激烈，前副總統吳敦義和郝龍斌中午不約而同分別出席基隆市青溪總會新春團拜，吳敦義前腳才剛走，郝龍斌隨即抵達會場，兩人並未碰面。

媒體分別詢問兩人，馬英九明天將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，有消息指出馬英九現在人人都挺，是為了要分散洪秀柱票源？

吳敦義說，「不要做這樣猜測」。郝龍斌則回應，現在是黨內的選舉，不要有太多陰謀論，其實這是很單純、很簡單的事情。

郝龍斌表示，非常感謝馬英九明天前來辦公室為他加油打氣，相信對團隊士氣有很大的鼓舞，現在他正在競選需要黨內同志的支持和幫助。

媒體詢問吳敦義，馬英九是否會力挺？吳敦義回應，馬英九曾擔任8年中華民國元首，也當過2任台北市長和國民黨主席，一定有他的高度，馬英九一再表示現階段不會支持特定人選，「這點是毫無疑問」。

吳敦義說，也許有人邀請馬英九出席競選辦公室成立茶會，馬英九禮貌性出席，大家都是黨內同志，這也不是什麼特別敏感的事情。

另外，媒體也分別詢問兩人，對於有消息傳出前行政院長江宜樺要參選2020總統選舉？吳敦義說，「不要這些猜測，好不好，謝謝」；郝龍斌則回應，很好阿，任何一個有國民黨理念，能夠得到大家支持，且「能在2020勝選的人，我都支持」1060219

(中央社)