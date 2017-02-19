馬出席成立茶會 郝龍斌：不要陰謀論
前總統馬英九明天將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，國民黨副主席郝龍斌面對媒體詢問馬英九現在人人都挺，是為了要分散洪秀柱的票源？郝龍斌說，不要有陰謀論。
國民黨主席競爭激烈，前副總統吳敦義和郝龍斌中午不約而同分別出席基隆市青溪總會新春團拜，吳敦義前腳才剛走，郝龍斌隨即抵達會場，兩人並未碰面。
媒體分別詢問兩人，馬英九明天將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，有消息指出馬英九現在人人都挺，是為了要分散洪秀柱票源？
吳敦義說，「不要做這樣猜測」。郝龍斌則回應，現在是黨內的選舉，不要有太多陰謀論，其實這是很單純、很簡單的事情。
郝龍斌表示，非常感謝馬英九明天前來辦公室為他加油打氣，相信對團隊士氣有很大的鼓舞，現在他正在競選需要黨內同志的支持和幫助。
媒體詢問吳敦義，馬英九是否會力挺？吳敦義回應，馬英九曾擔任8年中華民國元首，也當過2任台北市長和國民黨主席，一定有他的高度，馬英九一再表示現階段不會支持特定人選，「這點是毫無疑問」。
吳敦義說，也許有人邀請馬英九出席競選辦公室成立茶會，馬英九禮貌性出席，大家都是黨內同志，這也不是什麼特別敏感的事情。
另外，媒體也分別詢問兩人，對於有消息傳出前行政院長江宜樺要參選2020總統選舉？吳敦義說，「不要這些猜測，好不好，謝謝」；郝龍斌則回應，很好阿，任何一個有國民黨理念，能夠得到大家支持，且「能在2020勝選的人，我都支持」1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。