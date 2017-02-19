大醫院掛號難 3月起轉診者可優先看診

為鼓勵民眾看病從診所看起，衛福部長陳時中日前提出「轉診優先」構想，經診所轉到大醫院者都可優先看診。健保署今宣布，這項新制度3月起上路，經轉診大醫院不必擔心掛不到號。

「落實分級醫療及雙向轉診」是蔡英文總統重要醫療政見，為落實此政見，衛福部規劃未經轉診就跑醫學中心看門診，部分負擔得多付新台幣60元，經轉診則可減免40元；檢傷分類3到5級的患者跑醫學中心急診，則得多付100元。

執筆蔡總統醫療政策白皮書的衛福部長陳時中，上任僅2天，也拋出「轉診優先」構想，希望經基層診所轉診到大醫院患者，看診、住院可望享有優先權，提高民眾到基層診所看診誘因。

衛福部昨天公告，門、急診部分負擔調整將從4月15日上路，健保署今天也隨即宣布，3月起經轉診的民眾，不論是從診所轉大醫院，還是大醫院間平行轉診，都可以享有優先看診福利。

健保署副署長蔡淑鈴今天受訪時表示，大醫院掛號不易，如民眾獲得轉診單後，仍需自行到醫院查詢哪位醫師有掛號名額、等待掛號的流程等，降低民眾意願，為此健保署著手建置「電子轉診資訊交換平台」，將轉診全面電子化，不僅門診優先安排看診，也讓轉診民眾免於遇上掛不到號窘境。

蔡淑鈴說，未來轉診電子化後，只要有須轉診的患者，診所就能立即開出電子轉診單，啟動醫事人員溝通平台，聯繫掛號行政人員、護理師和醫師，讓接受轉診患者的醫院優先安排看診。

轉診可優先看診，那可以優先住院嗎？蔡淑鈴指出，住院情形較複雜，加上須住院的患者，在住院前也須由醫師確診後才能住院，因此目前規劃優先看診先行上路。1060219

(中央社)