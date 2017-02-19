學測進步20級分 成德高中黑馬白崑志想從警
新竹市成德高中考生白崑志，原本在校模擬考成績只有40級分，靠著不服輸的堅定意志，地毯式努力苦讀，日前學測放榜一口氣進步到60級分，未來想當波麗士大人服務社會。
「對自己有信心，不要放棄！」白崑志外型高壯，個性卻相當細心，模擬考成績不理想，他當成求進步的空間，自己找出弱點，對症下藥，熟練考古題，找出自習妙方。
白崑志出身水電工家庭，爸爸靠體力工作，常早出晚歸為家計打拼，白崑志很懂事，儘管初期成績不理想，他不願就此放棄自我，反而更努力念書，靠著勤能補拙，地毯式複習，拚出好成績，以黑馬之姿大躍進，師長、同學都為他高興。
白崑志說，爸爸過去為了工作，手上常常帶著傷口回家，從不對家人喊過一聲苦，希望他能努力上進，這份精神感動了他，未來希望能當警察，為社會貢獻。
在學測前，白崑志姿態放得低，報考警專成為他專心一致的目標，如今成績大幅進步，有機會拼上警大，白崑志仔細評估中，並鼓勵學弟妹「努力追求自己想要的，失敗就換種方式繼續挑戰！」
(中時)
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