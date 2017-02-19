反空汙大遊行 李遠哲出席力挺
「反空汙，要健康」台灣健康空氣行動聯盟等團體今天發起219反空汙暖化要健康大遊行，前中研院院長李遠哲、立委盧秀燕、黃國書、洪慈庸等多人出席力挺，爭一口新鮮空氣。
219反空汙暖化要健康大遊行，台中場在市民廣場前舉辦，近午時分，許多民眾帶著口罩陸續出現廣場前，在主辦單位的引導下，排出北藍南黑的台灣圖形，呈現「一個天空，兩個台灣」的環境不正義，控訴南北呼吸、健康不平權。
219反空汙找藍天大遊行總召集人葉光芃表示，此次遊行許多醫師都為了民眾和孩子的健康站出來，我們喊出「一個天空兩個台灣」，向空汙宣戰，團結在一起終結呼吸和健康不平權的環境，變成一個台灣。
前中研院院長李遠哲也出席力挺，他說，希望台灣變成亞洲抗暖化、抗空汙的典範，中央可修訂空汙法，除了政府努力，企業、社會也應一起來，大家一起努力讓台灣變成美麗的地方。
立委劉建國表示，空汙問題絕對是總統府、行政院的層級，每天每秒我們都要呼吸，為讓空氣品質愈來越好，孩子可健康長大，大家一起努力，讓一個台灣一個天空，不要有南北差距。
立委盧秀燕指出，每個人都要呼吸空氣，民意代表都要站出來不分藍綠，大家一起反映民眾的心聲，呼籲政府要重視空氣汙染的問題，不分黨派，一起努力，為了有更好的空氣。
遊行隊伍集結出發後，自公益路、美村路、台灣大道、英才路再回到公益路。現場還設有反空汙攤位闖關活動，希望透過遊戲寓教於樂學習空汙資訊。1060219
(中央社)
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