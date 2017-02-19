二二八事件 葉菊蘭：沒真相沒轉型正義

今年是二二八事件70週年，總統府資政葉菊蘭今表示，沒有懲兇、沒有徹底公布真相就沒有轉型正義，轉型正義除了處理黨產不公部分，也必須要公布當年二二八事件前後相關的資料。

由財團法人二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館和財團法人鄭南榕基金會今天在二二八國家紀念館舉辦「人民力量打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」開幕茶會。

這場展覽中，有近30年來社會各界推動二二八轉型正義的各個歷程，並以創新的手法呈現，例如由版畫家林耀堂創作的二二八平反運動的版畫，還有作家林沈默的詩與藝術作品。

展區還有復刻版的遊行旗幟、手舉標語牌、台灣第一座二二八模型等，讓參觀民眾可以體驗當年上街頭的場景，展區還重現當年鄭南榕自焚的總編輯室擺設，同時展出當年的禁書。

鄭南榕的遺孀、總統府資政葉菊蘭致詞時說，現在看起來二二八事件得到平反、基金會成立、家屬得到賠償，但「真相是不是完全揭露？名單是不是完整？是不是還有名單之外的名單？有鎮壓才有屠殺，鎮壓就有下令者，是誰教唆？是誰下令鎮壓？」

葉菊蘭說，當時下令的鎮壓者蔣介石有沒有得到歷史應給的懲罰？當年的共犯結構是不是現在仍扮演著不同的加害者角色？「沒有懲兇就沒有轉型正義，沒有徹底公布真相就沒有轉型正義。」

葉菊蘭說，轉型正義除了要處理黨產不公部分，也必須要陸續公布所有當年二二八事件前後相關的資料，透過二二八基金會，當時很多檔案可以出爐，相信還有很多等待大家去挖掘，例如不公不義、被沒收的財產是不是可以回復等議題。

開幕茶會中重現了當年由二二八和平日促進會所發起的第一場在台南的遊行，並重現當年的發起人黃昭凱、林宗正、鄭南榕一字排開場景，由葉菊蘭站在鄭南榕的位置上；接著與會者再向展覽會場的二二八紀念碑獻花致意。1060219

(中央社)