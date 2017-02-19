防杜農會選舉舞弊 警署長陳國恩到大甲慰勉

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警政署長陳國恩（中）到大甲關心農會選舉投票情況。（大甲警分局提供）

警政署長陳國恩（中）到大甲關心農會選舉投票情況。（大甲分局提供）

全台農漁會選舉會員代表19日進行投票，警政署長陳國恩今天至大甲警分局外埔分駐所與台中市警察局長陳嘉昌召開座談會，肯定警察局與檢調選前查賄制暴策略奏效，並未發生賄選及選舉暴力事件。

為宣示查賄制暴之決心，陳嘉昌日前與台中地檢署檢察長張宏謀、台中市調查處處長蕭湘台等人共同前往潭子、后里、清水、和平區等農會拜會現任總幹事及各總幹事候聘人，傳達檢警調機關端正選風、抓賄選之決心，希共同營造乾淨選舉之環境。

陳國恩今天特地至外埔分駐所與陳嘉昌、大甲警分局長沈炳信等相關幹部，召開「農漁會選舉會員代表座談會」，對於警察局與檢調選前查賄制暴策略奏效，轄區未有賄選及選舉暴力發生，當場予以肯定及慰勉。

(中時)