高市基層農會選舉 旗山區農會翻盤變天
基層農會選舉今日登場，選戰激烈的旗山區農會，外場派會員代表以29席打敗內場派16席挑戰成功，旗山農會變天，3月1日將開代表大會，3月9日聘請總幹事石檻彰；另選情緊張的杉林、大樹、鳥松及彌陀區，外場派挑戰皆輸，仍由內場派繼續服務。
旗山區農會選舉兩派選情激烈，屬於綠營的農會職員石檻彰，登記總幹事遴選，與藍軍背景的陳峰翔結盟，挑戰當權派。屬於藍營的現任總幹事吳建德面對挑戰，除與綠營的理事長林和德化解前嫌，並與綠營的前總幹事曾基賢握手言和，組成三方聯盟要共同迎敵。
旗山區農會改選兩陣營均呈藍、綠合作，對壘激戰，當權派甚至對挑戰派規劃理事長人選陳峰翔參選理事資格審查，以陳曾因案入獄被褫奪公權3年未重新辦理入會，認定資格不符，陳認為農會蓄意封殺他，委由律師向高市政府農業局提出法律意見書，說明入會程序完備。
面對外場派挑戰，旗山農會總幹事吳建德選前表示，未來連任將努力替信用部賺錢。而參選總幹事的石檻彰說，農會這4年沒有進步，未來將會全面改革為農民爭取最大權益。
石檻彰表示，旗山農會共同運銷香蕉蔬果運作幾年來持續衰退，農民因此缺乏向心力，未來將落實共同運銷管道幫農民行銷農產，將幫農民向農委會爭取成立香蕉專區，落實推廣農家綜合低率貸款，照顧農民生活。並將關閉碾米廠結合教育單位開放參訪，讓更多人了解米食與農民辛勞。
旗山農會因理事長與總幹事失和，連續幾屆內鬨，4年前下台的前理事長林春益與藍軍結盟推翻總幹事曾基賢，由其公子林和德出任理事長，藍軍由吳建德擔任總幹事，藍綠共治4年屢傳理事長與總幹事 不睦導致不少業務停頓。
(中時)
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