張立東玩遊戲吃豆腐？疑抓花花胸部

張立東被網友質疑抓花花胸部，但雙方都透過經紀人否認。（圖／取自PTT）

張立東搞笑功力一流。（圖／本報系資料照片，公關照）

男星張立東因為幽默風趣很受觀眾喜愛，在綜藝節目上也都很有「笑」果，不過今有網友再往上貼出一張他昨在台視《綜藝3國智》的照片，只見照片他從背後環抱花花，右手被質疑直接放在花花胸上，惹來吃豆腐嫌疑。

張立東被網友截下昨晚播出的《綜藝3國智》片段，他在遊戲進行時疑似從後抓住花花右胸，讓網友驚呼「太誇張了？」惹來他吃豆腐嫌疑。但據《蘋果日報》報導指出，花花透過經紀人表示是拍攝問題，幫張立東緩頰，指稱他沒有碰到。

張立東也透過經紀人強調因為玩遊戲都很認真，因此絕對不是吃豆腐，也希望觀眾理解這一切都是遊戲拉扯時的角度。

(中時電子報)