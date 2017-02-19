雲林燈會今晚準時熄燈不延期
為期九天的2017台灣燈會今晚將閉幕，因精彩超過預期，雲林縣各界不少人希望燈會延期，雲林縣政府表示，虎尾主燈區絕無法延長，今晚將準時熄燈閉幕。
縣府新聞處長張凱傑表示，無法延期展出的理由有三，一、當初標案的執行日期明確；二、與觀光局共同主辦，人力、物力都需要統整；三、虎尾主燈區使用的不只公有地，還有向民眾借用的素地。
張凱傑指出，向民眾借用的土地大多在主燈區附近，目前鋪設水泥，有些地主希望燈會結束後保留水泥，有些希望恢復原狀，縣府都把地主的需求記下。
他說，要恢復原狀的土地，在鋪設水泥前都已鋪設塑膠布，復原時只要把塑膠布掀掉就好，不會傷到土地。
這次虎尾主燈區的布展空間延伸到農博生態園區，也有不少民眾希望燈海能留下，縣府表示燈海也在標案裡，也會拆掉，若有一些小地方不影響生態、還能保留氛圍，會考慮留下一些。
(中時)
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