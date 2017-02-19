蔡習會傳聞 府：捕風捉影報導無評論

外傳總統蔡英文及中國領導人習近平的「蔡習會」有望成真，總統府今天表示，對捕風捉影報導沒有評論，樂見兩岸關係有正面的發展，也一再呼籲兩岸務實推展正常的交流與協商。

媒體報導，有綠營人士透露，在兩岸人士的奔走之下，蔡總統與習近平的會面將有可能成真，會面地點的考量選項有「馬習會」之地新加坡以及有小三通意義的金門。

總統府表示，對於這類捕風捉影的報導沒有評論，總統府樂見兩岸關係有正面的發展，也一再呼籲兩岸能排除障礙，務實推展正常的交流與協商，總統府將會持續關注北京當局的作為。1060219

(中央社)