總統：台灣應有勇氣面對人權迫害歷史
總統蔡英文今天出席國際大屠殺紀念活動時表示，作為一個曾有人權迫害歷史的國家，台灣應該學習德國反省納粹的勇氣，面對過去歷史。
總統蔡英文今天在台北出席國際大屠殺紀念日活動並致詞，她表示，在「安妮日記」中，看到夾縫中的生命、在「辛德勒的名單」中，看到人性的尊嚴。
蔡總統表示，大屠殺不只是個別族群與個別國家的故事，不讓這樣的悲劇再度發生已經是普世價值，數十年來德國始終努力賠償、道歉，並深刻教育下一代，作為一個曾有人權迫害歷史的國家，台灣應該學習德國的勇氣，嚴肅面對歷史。
總統說，過去台灣對納粹的理解與省思不夠深刻，所以偶爾有年輕人觸動敏感神經。曾因扮演納粹引發爭議的新竹光復高中學生今天參加這場紀念活動，也對此提出思考和反省。
蔡總統表示，扮演納粹事件不是學生的錯，是大人的錯，因為過去台灣的相關教育流於表面，沒有從國家暴力、迫害人權等歷史深刻思考。光復高中學生過去一段時間經歷煎熬，但因此展現出來的態度，也讓這件事件有了好的結果。
總統說，納粹的歷史讓人學習到3件事：生命不該被這樣對待、歷史不該被嘲弄、不該去模仿迫害人權的人。她也感謝以色列諒解，使之成為台灣的教育契機，台灣教育單位因此可以把握機會，積極推動人權教育，讓人權觀念向下紮根。
蔡總統說，未來希望台灣能和以色列在文化教育等議題方面展開合作，讓大屠殺的歷史教訓可以深入人心。
「2017國際大屠殺紀念日」19日在國家圖書館舉辦。由駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會、教育部和國家圖書館共同舉辦。新竹光復高中師生共193人出席參與。1060219
(中央社)
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