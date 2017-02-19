一時情緒不佳 6旬憂鬱症婦跳田寮河幸得救

老婦想不開跳入河中自殺。(基隆市警局提供)

老婦想不開跳入河中自殺。(基隆市警局提供)

基隆市警察局第一分局延平街派出所警員陳志宇今（19）日上午11時19分獲報，田寮河畔有人跳河輕生，到場後發現一名女子落水，載浮載沈，立即與消防隊人員使用雙節梯與繩索拉起該名墜河女子，緊急送往部立基隆醫院救治中。

警方調查，跳河的為六十歲之楊姓婦人因與家人發生口角，而且罹患有憂鬱症，一時情緒不佳，失控跳河自殺，所幸本起事件警消火速到場救難而化解了一場憾事。

警方同時呼籲自殺解決不了問題，徒留家人無比的悲痛，凡是退一步多想想，可為生命找到出路。特別提供安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)張老師專線：1980生命線專線：1995供參，呼籲請大家珍惜生命

(中時)