回應空汙遊行 高市環保局：減排措施漸見成效
環團19日辦反空汙遊行，凸顯南部空氣品質欠佳問題，高市環保局回應，去年起秋冬季節協調台電配合降載，減少汙染排放已見成效，且高市2013至2016年PM2.5減量成效全國排名均列前茅，雖未達標準，但整體有明顯改善。
高雄秋冬季大氣擴散條件差，去年底至今，環保局已協調台電公司興達火力發電廠配合降載26次，初估減排細懸浮微粒8.98公噸、氮氧化物170.19公噸、硫氧化物172.09公噸，二氧化碳則減量27.4萬公噸。
針對環團訴求禁燒生煤，高市環保局表示，高雄轄內燃煤鍋爐除需依「最佳可行控制技術」設置外，環保局也增訂「高雄市燃燒設備空氣汙染物排放標準」，減少汙染排放。
此外，環團亦要求檢討高屏總量管制計畫，環保局澄清，「總量管制」就是將汙染物排放總量限制在一定量以下，制度以限制、削減為原理，不會有環團所謂「越減越肥」情形。
高市環保局長蔡孟裕表示，高市減少空汙採固定汙染源、移動汙染源並進策略，如禁止高汙染車輛進出高雄港區，去年淘汰二行程機車8.1萬輛，數量全國第一，洗掃街總長度去年倍增為6萬4000公里，工業區架設CCTV，扼止非法排放，空品惡化預警時，則加強路邊稽查駕駛人怠速熄火等。
他說，空汙改善是長期工作，非一蹴可及，除政府加強作為，也有賴市民共同努力。
(中時)
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