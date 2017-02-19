台中市觀旅局長陳盛山逛旅展 為業者加油打氣

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台中市觀旅局長陳盛山(左三)，趁著周未到台中春季旅展現場，為參加旅展的廠商加油打氣，看到現場人潮不斷湧入，直讚，主辦單位規劃好。（圖文：馮惠宜）

台中市觀旅局長陳盛山，趁著周未到台中春季旅展現場，為參加旅展的廠商加油打氣，看到現場人潮不斷湧入，直讚，主辦單位規劃好。

(中時)