凱特布蘭琪力薦 魯妮瑪拉拿下新片角色
奧斯卡女星魯妮瑪拉在新片「最愛你的人是我」中，演出13歲曾與大叔偷嘗禁果的女孩，魯妮瑪拉能演出這個角色，就是奧斯卡影后凱特布蘭琪所推薦。
「最愛你的人是我」改編自曾獲奧利維爾獎的舞台經典名劇「黑鳥」，這個獎項為國際公認的舞台劇藝術大獎，電影由劇場導演班尼迪克安德魯斯（Benedict Andrews）執導。
有趣的是，該片開拍前，安德魯斯正在執導由凱特布蘭琪主演的舞台劇，當時凱特布蘭琪剛拍完「因為愛你」，得知安德魯斯將把「黑鳥」搬上大銀幕，便力薦魯妮瑪拉（Rooney Mara）擔任女主角。
當安德魯斯聯繫上魯妮瑪拉後，她表示，多年前就是「黑鳥」戲迷，早就對這個角色覬覦很久，在心中小劇場已搬演過多回，讓安德魯斯又驚又喜，雙方一拍即合。
「最愛你的人是我」改編自擁有40多種版本的舞台大作「黑鳥」，並由原作者大衛哈洛爾（David Harrower）親自操刀電影劇本，攝影與配樂則分別找來「單身動物園」攝影師與「馬克白」配樂作曲家。
片中描述13歲的少女戀上鄰家大叔雷，這段法律與社會都難容的禁忌之戀，讓雷在接受法律制裁之後，決定隱姓埋名、遠走他鄉，少女在15年後找到改名後的雷，並闖入他的工作、他的家庭，要雷給她答案。「最愛你的人是我」將於3月17日在台上映。1060219
(中央社)
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