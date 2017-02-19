詹啟賢串連黨代表參選人 最年輕建中生

前中國國民黨副主席詹啟賢串連15位黨代表參選人聯合競選，其中最年輕的是建國中學二年級的宋建樑。詹啟賢今天說，他重視年輕人，一起選舉是好事，稱「詹家軍」倒也不必。

詹啟賢下午與15位參選黨代表的年輕黨員舉行聯合參選記者會，宣布全面啟動青年參選，廢除黨員連署制度、社青學青共組議會，分進合擊扎根地方、接軌青年社群脈動，加權初選提名民調、建立青年參政學院，推動師徒見習機制等四大青年政策。

這15位黨代表參選人多數是學生，包括高中與大學生，也有網頁設計師、音樂家、領隊、議員助理等，最年輕的是民國88年次就讀建國中學二年級的宋建樑，以及88年次的錦和高中三年級的鍾安博。

詹啟賢表示，希望從青年參與、自覺，推展到黨員自覺，黨員自覺會影響黨的命運，進而影響台灣。他的選舉和其他人不一樣，也和過去不一樣，不走一般傳統樁腳、政治交換的動員，一路走下去，希望大家會看到改變。

詹啟賢表示，他與很多年輕人有互動，有機會到地方與青年代表座談，讓他們了解他對青年的看法，希望藉這次黨代表與黨主席選舉，大家一起努力。

詹啟賢競選總幹事林政緯表示，有些年輕黨員想聯合參選，主動聯絡；這是個起始點，讓年輕人走進國民黨，用行動讓國民黨改變。1060219

(中央社)