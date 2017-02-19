大學博覽會25日登場 港澳大學現場面試
學測成績日前公布，大學暨技職校院多元入學博覽會將於25日、26日在北高同步登場，共76所大學和教育單位參與，而港澳地區大學也將在現場進行面試。
2017大學暨技職校院多元入學博覽會將於25日至26日每天上午10時到下午6時，於台灣大學綜合體育館1樓(台北市羅斯福路四段1號)及高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)同步舉行，共有76個國內外公、私立大學、技職校院及終身學習教育單位參展。
主辦單位表示，今年學測僅12萬8759人報名，是近10年來報考人數最少的一次，但106學年「繁星推薦」及「個人申請」入學招生名額共計7萬3543人，透過這二種入學管道的招生學系及名額數卻是歷年來最多，錄取率可望再提高。
今年大學博覽會包括一般大學、技職校院及軍事校院等，將同步在台北及高雄做招生展示，香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學等6所港澳地區大學也來台搶學生，並在台北展場進行第一階段面試，符合資格的考生，可攜帶學測成績單報名參加。1060219
(中央社)
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