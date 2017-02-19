大馬警記者會 續追緝4名北韓籍嫌犯

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，大馬警方今天召開記者會，全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）說，警方仍持續追緝其他4名北韓嫌疑人。

不過大馬警方也說，這4名北韓嫌犯在事發當天已離開馬來西亞。

大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）下午召開「北韓公民在馬來西亞被殺害案」記者會，這是金正男13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡後，大馬警方於案發後第6天首度召開記者會。

大馬警方偵辦金正男案，迄今先後逮捕持越南護照的女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）及印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）。警方同時逮捕據信是席蒂艾沙的馬來西亞籍男友賈拉魯丁（MuhammadFarid bin Jalaluddin）。

大馬警方17日晚間再逮獲北韓籍嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音），這也是大馬警方在金正男毒殺案中拘留的第4名嫌疑人。警方仍持續追緝其他的未落網嫌疑人。1060219

(中央社)