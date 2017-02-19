金正男魂斷吉隆坡 大馬警續追捕4北韓人

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馬來西亞警方今天表示，有關北韓領導人金正恩兄長金正男暗殺案，目前繼續追查4名北韓嫌犯，但這4人在事發當天已離境。金正男的死因至今不明。

路透社報導，馬來西亞警方說，金正男的死因不明，仍有待病理學和毒物學檢測。

根據法新社，全國副總警長諾拉昔（Tan Sri NoorRashid Ibrahim）在記者會表示，這4名嫌犯皆為男性，年齡在33歲到57歲間。這4名北韓嫌犯在事發當天已離開馬來西亞。

大馬警方另外尋找3名北韓人，協助調查辦案。

警方昨天逮捕與刺殺金正男案有關的1名北韓人，在這之前，警方已羈押1名持越南護照的女子、1名印尼女子和1名馬來西亞男子。（譯者：中央社羅苑韶）1060219

(中央社)