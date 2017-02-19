山羌逃命被車撞 玉管處與志工齊救援

我要評比

一隻山羌因被黃喉貂追逐，逃竄被車撞，恰巧在玉山國家公園塔塔加地區服勤的保育志工目睹，立即聯繫管理處人員救助，急送特生中心治療，挽回一命。

玉山國家公園管理處保育志工齊泰榮、蘇明珠、楊峻青等人，昨天在玉山國家公園塔塔加地區執行保育勤務，晚間在省道台18線105公里處，發現一隻保育類山羌遭車輛撞擊，腿部鮮血直流、倒地不起，志工聯繫管理站人員，漏夜送山羌到特有生物研究保育中心治療。

玉山國家公園管理處副處長林文和今天說，受傷山羌疑被黃喉貂追逐，驚慌在公路逃命，不慎遭路過車輛撞擊，但肇事車輛並未停車查看，保育志工恰巧跟在後方，見狀立即停車查看山羌傷勢，並聯絡塔塔加管理站、排雲管理站主任吳萬昌等人協助。

林文和表示，志工將受傷山羌送到塔塔加管理站，站主任陳淑梅、值班員辜怡帆見山羌傷勢不輕，漏夜駕駛公務車載運山羌到位於南投縣集集鎮的特生中心治療，玉山管理處今天持續追蹤，據值班獸醫說法，山羌前腿骨折治療完成，精力仍很虛弱，待康復後野放。

林文和表示，保育志工每週五、六、日固定到塔塔加地區值勤，勸導遊客勿餵食獼猴、協助各項保育工作，此次志工救助受傷野生山羌並協助送醫，志工們都感到很榮耀，也呼籲遊客，塔塔加生態豐富，開車行經新中橫公路請小心慢行、注意野生動物出沒。1060219

(中央社)