山羌逃命被車撞 玉管處與志工齊救援
一隻山羌因被黃喉貂追逐，逃竄被車撞，恰巧在玉山國家公園塔塔加地區服勤的保育志工目睹，立即聯繫管理處人員救助，急送特生中心治療，挽回一命。
玉山國家公園管理處保育志工齊泰榮、蘇明珠、楊峻青等人，昨天在玉山國家公園塔塔加地區執行保育勤務，晚間在省道台18線105公里處，發現一隻保育類山羌遭車輛撞擊，腿部鮮血直流、倒地不起，志工聯繫管理站人員，漏夜送山羌到特有生物研究保育中心治療。
玉山國家公園管理處副處長林文和今天說，受傷山羌疑被黃喉貂追逐，驚慌在公路逃命，不慎遭路過車輛撞擊，但肇事車輛並未停車查看，保育志工恰巧跟在後方，見狀立即停車查看山羌傷勢，並聯絡塔塔加管理站、排雲管理站主任吳萬昌等人協助。
林文和表示，志工將受傷山羌送到塔塔加管理站，站主任陳淑梅、值班員辜怡帆見山羌傷勢不輕，漏夜駕駛公務車載運山羌到位於南投縣集集鎮的特生中心治療，玉山管理處今天持續追蹤，據值班獸醫說法，山羌前腿骨折治療完成，精力仍很虛弱，待康復後野放。
林文和表示，保育志工每週五、六、日固定到塔塔加地區值勤，勸導遊客勿餵食獼猴、協助各項保育工作，此次志工救助受傷野生山羌並協助送醫，志工們都感到很榮耀，也呼籲遊客，塔塔加生態豐富，開車行經新中橫公路請小心慢行、注意野生動物出沒。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。