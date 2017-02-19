高雄反空汙遊行 籲政府還給民眾呼吸好空氣權利

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親子共學促進會帶領小朋友用行動劇，嘲諷台灣中南部空氣差，限縮孩童無法外出活動。(劉宥廷攝)

219我在高雄反空汙大遊行今在中央公園集結並繞行市區，呼籲政府想辦法，還給大小朋友自由呼吸乾淨空氣的權利。(劉宥廷攝)

南部每年9月到隔年3月空氣品質惡劣，連續7個月PM2.5超過世界衛生組織年平均標準3倍，等於1年有超過半數月份的不良空氣，嚴重危害民眾健康；高雄、台南及屏東60多個環團19日上街爭求「我要乾淨好空氣」，要求行政院南遷、中油禁燒生煤、暫停高屏空汙總量管制計畫、要求中鋼煤礦堆置場改為室內儲存等訴求。

219我在高雄反空汙大遊行今在中央公園集結，親子共學促進會帶領小朋友用行動劇，嘲諷台灣中南部空氣差，限縮孩童無法外出活動，近千民眾手持「空汙季節不放煙火」、「肺黑臉綠」等標語、戴上綠口罩繞行市區，呼籲政府想辦法，還給大小朋友自由呼吸乾淨空氣的權利。

活動總召陳椒華表示，民進黨立委林岱樺、管碧玲，國民黨立委黃昭順、陳宜民及時代力量立委黃國昌都出席聲援，足以看出空汙是不分黨派的全民關切議題；空汙中南部最嚴重，也是造成南部人比北部人短命的因素之一，中央政府遠在台北，無法感同身受，環團要求行政院及環保署南遷，到高雄真正體會南部人痛苦。

健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊指出，每年東北季風吹來，小港沿海6里住戶均飽受中鋼煤鐵灰侵襲，要求中鋼煤礦砂露天堆置場改為室內儲存、濕式煉焦爐焠火塔改為乾式爐，同時中油大林應禁燒生媒；另現行空汙界定、減量標準訂得不夠明確，要求環保署暫停高屏空汙總量管制計畫，展開全面檢討。

醫師團代表陳信瑜說，2016冬季空汙指標，高雄小港平均全台第1，就連左營、大寮也成為2、3名，顯示高雄汙染多嚴重，這不僅會造成肺部疾病，甚至心臟病、腦中風機率也更高，要求政府改善汙染源頭，才能避免醫療費超支問題，並落實環保法規，協助產業轉型、升級。

陳姓民眾說，每天外出前都會先看測站空氣品質指標，遊行當天上午9時的PM2.5即時預測值就高達66微克／立方公尺（紅色警示56微克／立方公尺），多個區達紅害警示，這就是高雄人悲哀，因此一定要上街抗議，要小英政府重視。

陳椒華強調，反空汙大遊行除提出訴求，遊行後也成立南部反空汙大聯盟，持續督促中央空汙減量作為。

(中時)