澳洲賽信心增 錢珮芸：今年拚最佳新人

LPGA生涯第2戰獲並列第16，錢珮芸目標爭年度最佳新人。(TLPGA提供資料照)

今年征戰LPGA的「Money」錢珮芸，在澳洲女子公開賽揮出70、75、72、72桿，並列第16作收，讓她有信心拚年度最佳新人。

台灣女將從34歲龔怡萍2002年進軍LPGA到去年為止，台灣女將計有龔怡萍、2008年的曾雅妮、2005年的徐薇淩與李旻，以及2016的程思嘉等5人，先後登上這個全球女子最高殿堂。

但在處女秀獲得前20的只有龔怡萍與曾雅妮，其中龔怡獲得並列第15，曾雅妮則獲得並列第8，後來龔累計贏得4冠，曾雅妮包括5座大賽在內勇奪15冠，並在2011年2月贏得澳洲名人賽時登上世界第1。

去年在Symetra(LPGA次巡)贏得堪薩斯錦標賽冠軍、以年度獎金榜第10取得今年LPGA會員資格的錢珮芸，雖然1月開幕戰巴哈馬菁英賽沒晉級，卻在LPGA生涯第2戰獲得並列第16，看好是下一位贏得LPGA冠軍的台灣女將。

錢珮芸平均開球距離260碼以上，是她在LPGA具競爭力的最大本錢。據統計，她四天來在5桿長洞總共抓到8隻小鳥，比最終贏得冠軍的韓國女將張荷娜的4鳥多出1倍，具有每輪揮紅字成績本錢，若加強短桿與抗壓力，LPGA首冠指日可待。

錢珮芸表示，她這場比賽打的不錯，主要是開球穩定，四天下來只有4、5球沒有上球道，鐵桿擊球也很紮實，短桿與推桿雖然有進步，但還可以更好，因為2周前就到比賽球場熟悉場地，另與澳洲籍新桿弟的默契也愈來愈好，才能在這場比賽獲得不錯的成績。

她表示，獲得並列第16給自己很大信心，但LPGA高手很多、每場比賽的球場也都是第1次打，覺得實力還要再加強，第1個球季並不急著贏冠軍，將目標放在爭奪年度最佳新人。

(中時電子報)