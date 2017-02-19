中台灣空汙大遊行 全家總動員
中台灣空汙大遊行，隊伍中清楚可見許多家庭總動員帶著孩子一同參與，孩子們戴口罩、防毒面具、煙囪頭走在人群中，他們只希望「可以上體育課」、不要總是因空氣差不能出去玩。
住在南屯區的陳先生，一家4口一起參加遊行，小五女兒頭上戴著「我想上體育課」的標語十分醒目。他說，包括：太太和2個孩子近幾年來常常因不明原因過敏、打噴嚏，怎麼檢查都查不出原因，懷疑可能與空氣品質不佳有關。雖然學校沒有硬性規定「空氣紫爆」不能上體育課，但為安全起見，孩子還是會請假、留在教室。
另一位王爸爸也有同樣擔憂，他說，不能改變大環境，只能提醒孩子保護自己，空氣品質不好，就叫孩子盡量少在戶外遊玩，非必要出門也要戴口罩。
(中時)
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