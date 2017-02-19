雙局長請辭負責 賀陳旦：從來不存責人以保帥之心

蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外釀33死，觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯（中）已自請處分，辭去局長職位，全案目前尚未核定。(圖/中央社)

今交通部政務次長王國材證實交通部公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉雙雙主動請辭，為蝶戀花旅行社國旅團國道翻車釀33死意外負責，目前尚未批准。

對此，記者致電交通部長賀陳旦未接電話，但以簡訊問及是否會慰留兩位局長，賀陳旦回應：「容許我們進一步瞭解肇事原因，以及協助家屬權益辦理事情」他並提及：「從來不存責人以保帥的心態。」

(中時)