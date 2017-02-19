收淫媒過夜飯局邀約 童顏豪乳主播驚天價碼曝光！

香港女主播黃文意長相甜美、身材豐滿性感，引得淫媒找上門，開天價要她接過夜飯局。(取材自黃文意IG)

童星出身、長相清甜的香港主播黃文意，之前在旅遊綜藝《3日二夜》中穿著比基尼上陣，豐滿好身材引發熱議，讓她意外受到關注，並得到「童顏巨乳女神」封號，而近來黃文意飽受淫媒私訊騷擾，找她跟老闆級人物「吃飯」，她越拒絕價碼越高，但黃文意堅決不從，並氣呼：「不要把我當成商品！」。

黃文意近來在IG貼出一則東網新聞截圖，原來是她接受訪問，曝光了被淫媒騷擾的情事，內容寫道黃文意的「最強Body」成了關注焦點，不斷有私訊傳來，想邀她出席「過夜飯局」，起初開價30萬人民幣(約台幣135萬)，她還以為是詐騙集團，因此拒絕，沒想到對方以為是價錢不合意，竟拉抬到200萬人民幣(約台幣900萬)，還聲稱富商老闆只是想找她「簡單吃飯」，還說聊表誠意，願意先付訂金，讓黃文意又驚又怒。

她事後在IG寫下感想，「笑一笑世界真美妙」，表示會穿比基尼，其實只是想娛樂觀眾，「希望不要再把我物化,當作商品,有多餘錢請大家多做善事」，更表示盼望新聞露出後，對方可以知道她的心意堅定，不想再接到類似邀約，「一次講清楚，我不接飯局」。

(中時電子報)