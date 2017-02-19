光復高中納粹扮裝事件 蔡英文：教育流於表面

蔡英文總統19日出席「國際大屠殺紀念日」活動。（鄭任南攝）

蔡英文總統19日出席「國際大屠殺紀念日」活動，上台致詞，對引起風波的新竹光復高中納粹扮裝事件表示，台灣作為同樣有迫害人權紀錄國家，對歷史反思不夠深刻，教育流於表面，才會有年輕人無心冒犯。

(中時)