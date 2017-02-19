中市休閒農業協會柑仔酥 吸引民眾嘗鮮
台中市休閒農業發展協會在2017台中春季旅展設攤，以充滿水果口味的「柑仔酥」征服消費者的胃蕾，很多來旅展參觀的民眾對外觀像鳳梨酥，吃到內餡卻是香甜的柑橘，純手工烘焙的新口味「柑仔酥」，吸引很多人來嘗鮮。
指導單位為勞動部的山城綠色旅遊活動開發案，由台中市休閒農業發展協會執行，該協會專案經理范木蘭表示，為參加台中春季旅展特別運來美味柑橘，雖然外觀黝黑皮粗，但內行民眾都知道這是沒有噴灑農藥的柑橘，還有甜脆的高麗菜，有人看到健康營養的高麗菜連買好幾顆。
台中市休閒農業發展協會表示，石岡地區新推出的「柑仔酥」，特別將盛產椪柑、茂谷柑與桶柑等柑桔類，採用純手工釀製成「柑仔酥」，需經4小時的熬煮，有點微酸又微甜的口味，吃起來不甜膩，是愈來愈受歡迎的台中市伴手禮。
(中時)
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