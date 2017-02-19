江宜樺:2020總統選舉不在考量之中

前行政院長江宜樺今天答復媒體報導，迴避國民黨主席選舉劍指2020總統選舉表示，完全是在想像之外，成立基金會是為台灣未來找出路，幫青年聯結國際，各種選舉不在考量之中。

前行政院長江宜樺擔任董事長的「長風文教基金會」下午舉辦「突破論壇-青年的未來」座談會，江宜樺會前被問日前週刊報導江宜樺刻意迴避國民黨主席選舉，劍指2020年總統大選一事表示，「完全是在我想像之外」。

江宜樺表示，一群朋友成立基金會就是集思廣益替台灣的未來找出路，幫忙年輕人連結國際，不至於因為做這件事情連結到其他事情，尤其是選舉方面，不管各種選舉或是黨內選舉，「完全不在我們這群朋友考量之中」。

記者追問競逐2020總統選舉可能性？江宜樺說，大家都會關心台灣的未來，尤其是大大小小的選舉，如同基金會成立茶會所言，參選從政服務人群是一種方式，但是還有其他很多種方式可以盡到社會責任、幫忙台灣社會。

江宜樺說，基金會這個平台可以匯聚更多民間的力量，用更多元活潑的方式替台灣未來找出路，他始終相信「我們的未來在我們青年」，過去從政這段期間看到非常多台灣優秀青年，不缺才能但缺舞台，希望透過論壇讓青年發聲、努力被看到。

是否幫國民黨主席參選人站台，江宜樺說，過去經驗可看出他很少站台，因不是選舉出身，雖然對公共事務參與有些經驗，就選舉造勢活動來講，「我不是一個很擅長的人，所以我並不認為有什麼人會找我站台」。

江宜樺表示，現在基金會的角色與從事的工作與選舉無關，最好不要想那麼多、想那麼遠，把手上正在做的事情做好。

前國發會主委管中閔會前被問基金會有可能是為了布局2020選舉？他說，目前看來起來不會，基金會關心把青年想法與做的事情結合在一塊，從來沒有討論到跟任何政治、選舉，與總統、黨主席等任何事情都無關。1060219

(中央社)