環團反空污 陳副總統：盼近期聆聽訴求

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環保團體今天發起反空污大遊行，副總統陳建仁表示，在年金改革告一段落後，他會和資政李遠哲一起幫忙政府做好「反空污，抗暖化」工作，希望最近能一起聆聽民間環保團體訴求。

台灣空污問題嚴重，環保團體發起219反空污大遊行，今天在台中、高雄兩地同步登場，要求政府重視並解決空氣污染問題、捍衛呼吸及健康權。

陳副總統下午在臉書發文回應表示，這幾天，為了「219 反空污大遊行」的事，總統府資政李遠哲和他討論了很多台灣節能減碳與空汙防制的建議；最近總統蔡英文邀請李遠哲擔任資政時，特別懇請李遠哲對台灣的科技發展、節能減碳、空汙防制提供諮詢和督導。

陳副總統說，蔡總統在去年520就職演說中曾提到，不會在防制全球暖化、氣候變遷的議題上缺席，將設立專責的「能源和減碳辦公室」，定期檢討溫室氣體的減量目標，與友好國家攜手，共同維護永續的地球。

他也指出，行政院於105年6月7日訂定「行政院能源及減碳辦公室設置要點」，並成立行政院「能源及減碳辦公室」，行政院長院長林全更於去年12月14日指示各部會就所列污染減量措施、管制作為及配合事項，儘速提出具體行動方案。

陳副總統說，推動台灣空氣污染改善的工作，已經提升由行政院督導，整合各部會量能，從能源使用、產業製造、交通營運、節能教育、風俗習慣各面向著手。

陳副總統指出，新政府已下定決心全力做好「反空污，抗暖化」的工作，但是要改善台灣沉(苛)已久的空氣汙染，必須從積極修法、嚴訂標準、落實改善、取締違法來努力，這確實需要一段時日的整頓，雖然目前還沒看到顯著的成果，但是政府一定會與企業、民間共同努力改善空污與暖化的危害。

陳副總統透露，在年金改革告一段落之後，他會和李遠哲一起更積極地幫忙政府做好「反空污，抗暖化」的工作；也希望在最近能和李遠哲一起聆聽民間環保團體的訴求，並和學者專家及政府單位，共同研議各項短、中、長期的有效作為。1060219

(中央社)