力求收復摩蘇爾 伊拉克展開嚴酷戰役

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伊拉克部隊今天朝防禦摩蘇爾（Mosul）西岸的聖戰士展開攻勢，有可能成為摩蘇爾任務4個月來最嚴酷的一次戰役。

伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）在簡短電視演說中表示，「我們的部隊正開始將公民自達伊沙（Daesh）恐怖中解放出來。」達伊沙是伊斯蘭國（IS）的阿拉伯文縮寫別稱。

聯邦警察和內政部部隊預計從摩蘇爾機場展開進攻行動的最新階段。摩蘇爾機場位在摩蘇爾南端、底格里斯河（Tigris River）西側。

伊斯蘭國聖戰士頑強捍衛摩蘇爾，除因摩蘇爾是他們在伊拉克最後1處主要據點，也因為他們領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2014年在此宣告建立「哈里發國」。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study ofWar）伊拉克分析師安奈格奧斯多斯（Emily Anagnostos）說，「IS在此地的反抗可能更劇烈，難度更高，因此在收復摩蘇爾後徹底清除IS網絡也就更加重要。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060219

(中央社)