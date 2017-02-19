金來沅拍開刀戲 假人病患身上寫小抄
韓星金來沅在韓劇「Doctors」演醫生，今天直呼醫學專有名詞太難背，拍攝開刀戲時，鏡頭不會拍到假人病患，他就把醫學專有名詞寫在假人病患身上偷看。
出道20年的金來沅，2005年曾與合作韓劇「愛在哈佛」的韓星金泰希訪台宣傳；去年與韓星朴信惠主演韓劇「Doctors」，收視表現亮眼，金來沅在台人氣飆漲，下午在台北ATT SHOW BOX舉辦粉絲見面會。
見面會前先舉辦訪台記者會，談起飾演神經外科醫生，金來沅笑說，醫學專有名詞真的太難背，拍攝開刀畫面時，手術台上躺著假人病患，但攝影機不會拍到，他就把醫學專有名詞寫在假人病患身上，偷看再邊講台詞，逗笑全場。
金來沅表示，私下對感情坦率，會直接表達感覺；劇中台詞「我想親妳」原劇本沒有，他依拍攝氣氛即興演出。已學好中文「祝妳幸福」，活動主持人「Lulu」黃路梓茵現場教中文台詞「妳結婚了嗎？」金來沅笑喊等會要問粉絲。
與韓星韓石圭主演新片「叛獄無間」，金來沅說，韓石圭是大前輩，認識10多年，共同興趣是釣魚，曾喊話想和韓石圭合作，8年後終於一起拍電影，讓他感到開心又幸福。
金來沅預告見面會將獻唱，自嘲真的不太會唱歌，為了見面會表演，事前特地找老師指導，但學了還是有點糟糕，對歌藝沒把握，直呼緊張又擔心。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。