金來沅拍開刀戲 假人病患身上寫小抄

我要評比

韓星金來沅在韓劇「Doctors」演醫生，今天直呼醫學專有名詞太難背，拍攝開刀戲時，鏡頭不會拍到假人病患，他就把醫學專有名詞寫在假人病患身上偷看。

出道20年的金來沅，2005年曾與合作韓劇「愛在哈佛」的韓星金泰希訪台宣傳；去年與韓星朴信惠主演韓劇「Doctors」，收視表現亮眼，金來沅在台人氣飆漲，下午在台北ATT SHOW BOX舉辦粉絲見面會。

見面會前先舉辦訪台記者會，談起飾演神經外科醫生，金來沅笑說，醫學專有名詞真的太難背，拍攝開刀畫面時，手術台上躺著假人病患，但攝影機不會拍到，他就把醫學專有名詞寫在假人病患身上，偷看再邊講台詞，逗笑全場。

金來沅表示，私下對感情坦率，會直接表達感覺；劇中台詞「我想親妳」原劇本沒有，他依拍攝氣氛即興演出。已學好中文「祝妳幸福」，活動主持人「Lulu」黃路梓茵現場教中文台詞「妳結婚了嗎？」金來沅笑喊等會要問粉絲。

與韓星韓石圭主演新片「叛獄無間」，金來沅說，韓石圭是大前輩，認識10多年，共同興趣是釣魚，曾喊話想和韓石圭合作，8年後終於一起拍電影，讓他感到開心又幸福。

金來沅預告見面會將獻唱，自嘲真的不太會唱歌，為了見面會表演，事前特地找老師指導，但學了還是有點糟糕，對歌藝沒把握，直呼緊張又擔心。1060219

(中央社)