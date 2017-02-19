傳馬英九挺郝龍斌 詹啟賢：應該不會

外傳前總統馬英九支持國民黨副主席郝龍斌選主席，前國民黨副主席詹啟賢今天說，這是個人解讀，應該不會，過度解讀不必要；依馬英九高度，任何人邀請參加活動，應該都會參加。

馬英九明天將出席郝龍斌競選主席辦公室成立茶會，外傳馬英九力挺郝龍斌，詹啟賢下午出席與黨代表參選人聯合參選記者會後受訪表示，依照馬英九高度，任何人邀請，應該都會參加。

詹啟賢說，他選擇比較低調，方向是要讓基層黨員多了解，尤其是年輕朋友，因此沒有這樣的計畫（邀請馬英九），不代表不重視馬英九。

他透露，幾周前曾拜會馬英九，請教這方面意見，馬英九當時給蠻多建議，希望有最好的人帶領國民黨。

未來活動是否考慮邀請馬英九，詹啟賢說，適當的話會邀請，如果馬英九有時間。

曾表態參選2020年總統，詹啟賢表示，他有志向，選總統是他對國民黨及所有黨員的政治承諾，不是選舉策略，他會這樣做，但對於別人態度與立場，他沒有評論。

談到這次黨主席選舉，詹啟賢感嘆，很多人與媒體以看熱鬧心態報導黨主席選舉，沒有深入從政治角度解讀，都只關心「誰弄了誰」，像球賽似的在報導，國民黨主席選舉難道只有這樣嗎？

詹啟賢說，他對國民黨與台灣社會的憂慮，讓他決定投入主席選舉，他沒有包袱、沒有恩怨、沒有舊思維，與其他陣營都友好，且有企業經營經驗，與社會貼近，最有條件改變國民黨。

他表示，希望黨主席選舉辦辯論會，且要有交叉辯論，不要像一般政見會宣讀完政見就結束。1060219

(中央社)