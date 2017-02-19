大馬警：追緝其他3名可能涉案北韓男子
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）說，警方仍在追緝其他3名北韓可能涉案男子，其中一人身分已確定。
大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）下午在「北韓公民在馬來西亞被殺害案」記者會中說，大馬警方仍在通緝3名可能涉案男子，警方已確認其中一人的身分是30歲的北韓籍男性，其他兩名男子的身分仍待確定。
大馬媒體中國報引述諾拉昔的話表示，警方先前所確定的4名主謀，全是北韓男子，其中3人已經在13日的案發當天離境。
大馬警方偵辦金正男案，先後逮捕持越南護照的女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）及印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）。警方同時逮捕據信是席蒂艾沙的馬來西亞籍男友賈拉魯丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin）。
大馬警方17日晚間再逮獲北韓籍嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音），這也是大馬警方在金正男毒殺案中拘留的第4名嫌疑人。警方仍持續追緝其他的未落網嫌疑人。1060219
(中央社)
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