諷葛萊美評審？孕婦碧昂絲臭臉 比不雅手勢

碧昂絲在葛萊美獎後比不雅手勢，引發熱議。（圖／取材自碧昂絲官網）

第58屆葛萊美獎日前順利落幕，典禮前天后碧昂絲（Beyonce）以《檸檬特調》成為入圍大贏家，最後則是敗給英國靈魂歌姬愛黛兒，碧昂絲只拿最佳都會當代專輯獎、音樂錄影帶獎，不過典禮後碧昂絲卻大比不雅手勢，此舉也被疑是不滿評審。

雖然碧昂絲在葛萊美只拿兩獎，而她在典禮上挺著雙胞胎孕肚演出，大方秀出裸肚，碧昂絲表演不時撫摸孕肚、模樣慈祥，而儘管碧昂絲有孕在身，依舊舞台魅力十足，她坐在暗藏機關椅子上、後仰演唱，相當敬業，高水準演出大獲好評。

不過碧昂絲在典禮後卻擺臭臉比中指，照片上傳到官網立刻引發熱議，由於時機敏感，外界不禁懷疑是不滿葛萊美評審，而碧昂絲身穿白色氣質禮服，卻比出不雅手勢，此舉也有損她的高雅形象。

(中時電子報)