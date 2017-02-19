寫在3千安之後 鈴木一朗幽默談新目標
「3000」這個數字，去年因為鈴木一朗達成安打紀錄，成為日本人心中一個重要數字，連一朗也深有感觸，美媒19日報導，他在球季結束後返回日本，發現不少球迷把他的安打數，印在車牌上面，讓他馬上立定新球季的目標，「繼續往前進，我希望更讓更多人去換他們的車牌！」
《邁阿密先驅報》報導，一朗去年在洛磯球場，以直擊右外野大牆的三壘安打完成3千安，他坦言達標前那段備受關注的過程，讓他感到焦慮且難熬，「我得到很多代打的機會，但每天都過得很艱困，老實說真的感到掙扎。」最後費了一番功夫達成目標，讓他相當開心。
「這不只對我意義非凡，」一朗表示他打出3千安後，影響擴及到了故鄉日本，不少球迷都把自己的車牌，換上「3000」或是他美日通算安打數「4308」的數字，「3千安達成，我明白這對其他人有多重要，我想有許多人比我更重視這個偉大的成就。」
43歲的一朗，成為第30位打出千安的球員後越打越好，最後繳出95安、打擊率2成91；如今紀錄停在3030安，只要再31支安打，就能超越畢吉歐(Craig Biggio)，也讓他獲得馬林魚以2百萬美金續約。放眼今年球季，他有信心的說，「在去年的氛圍下，免不了有些焦慮。我想今年感覺會好一些。」
「我不確定是否需要開始談論4000安，因為在3千安的過程中，他表現得真的很棒，」一朗的好表現，也獲得馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)肯定，「一朗非常專業、熱愛打球，且隨時為許多狀況做好準備。對他而言，比賽不只為了達成里程碑。」
(中時電子報)
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