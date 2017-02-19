最新網購詐騙手法 冒充假買家詐騙真賣家
以往假網拍的詐騙手法都是詐騙買家，歹徒收到錢後不出貨，但警方最近發現，詐騙集團將目標轉為賣家，歹徒要求賣家將寄件人寫成指定的名字，再假冒寄件人至超商已更換的名義將包裹取走，令賣家收不到錢。刑事局165反詐騙諮詢專線統計，今年1月迄今，全台已發生4起案例，財損金額約數萬元。
台中市一名30歲王姓女子，月中透過「旋轉拍賣」販售百貨公司面額500元禮卷20張、共1萬元，一名自稱姓劉的男子下標後指定超商取貨付款，並要求王女將包裹的寄件人寫成自己的名字，等包裹寄到超商後，男子即持證件到超商表示自子是寄件人，因寄送貨品有誤要求拿回，令出貨的王女遲遲未收到款項，這才驚覺自己遭到詐騙，趕緊至派出所報案。
警方表示，詐騙集團冒充假賣家詐騙時有所聞，警方也一直提醒民眾在網購時要注意賣家評價、商品價差等，小心假網拍詐騙手法，沒想到歹徒現在竟將目標轉向賣家，冒充假買家，詐騙真賣家。
刑事局表示，這種新型態詐騙手法，會要求賣家將寄件人和收件人寫下歹徒提供的名字，再持假證件至超商門市表示自己為寄件人要求更換包裹，進而將商品掉包，提醒民眾超商寄送物品規範內容物不得包含現金、禮卷、珠寶、票據等有價證券或珠寶、古董、藝術品等貴重物品；若是上網販售禮卷等有價證券，建議民眾盡量選取面交方式，避免遭詐，若是對方要求寫下所提供的寄件人名字，更應提高警覺；有任何與詐騙相關的問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
(中時)
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