鴨子船故障乘客受困 愛之船解危
鴨子船今天下午在高雄愛河五福路橋下準備上岸時方向舵突然故障，無法轉彎，經就近向太陽能愛之船求援，從後方推正後上岸，船上乘客受困約1小時上岸，業者全額退票致歉。
這艘鴨子船下午在高雄駁二站搭載23名大人小孩，結束航程，準備從五福路橋下準備上岸時，駕駛發現方向舵故障卡住，無法轉彎，於是就近向愛河太陽能愛之船求援，經派船從後方推一把調整方向，讓鴨子船得以沿上水道上岸。
鴨子船水陸兩用遊高雄河港，假日吸引不少外地遊客搭乘，目前僅有1部營運，該鴨子船故障後維修中，全力排除故障，暫停對外營運，另1艘鴨子船已大修數月。1060219
(中央社)
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