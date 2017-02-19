187公分川普變小矮人 網友惡搞無極限

美國總統川普以不懂得自我解嘲而聞名，他曾經因為手被攻擊太小而不高興，現在網友為了要激怒他，用修圖將川普變成跟小矮人一樣，讓他霸氣盡失。

英國廣播公司新聞網（BBC News）「每日郵報」網站（MailOnline）報導，身高187公分的川普比全球許多領導人都高，甚至比185公分高的前總統歐巴馬還高出一些。

根據英國「電訊報」（Telegraph），美國知名社群網站Reddit網友將官方照片、雜誌封面和最近新聞報導上的照片修過後，分享到叫做「迷你川普」（Tiny Trumps）的社團上。

創意無限的網友將川普變成小朋友，專心聆聽歐巴馬講話；一時他成為希拉蕊．柯林頓手中捧著嚎啕大哭的小寶寶；一時又變成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）手中的玩物。（譯者：中央社陳昱婷）1060219

(中央社)