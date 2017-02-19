西線無戰事 澎農會全屬同額競選

全國基層農會今天進行改選，澎湖農會的農事小組長與會員代表都是同額競選，選情最為單純，投票率僅有2成2，順利選出46名農事正副小組長和位會員代表。

澎湖縣農會第18屆改選，全縣計有2695名會員人數，今天在全縣42個投開票所，投票選出40名農事正小組長和6名副小組長及45名會員代表。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑、農牧科長高秀銖在農會總幹事陳一正陪同下，分赴各投票所視察投票情形，同時慰勉投票所選務人員辛勞。

澎湖縣農會今天完成第一階段的農事小組長與會員代表選舉，近期內將召開第18屆會員代表大會，同時選舉理、監事與聘任總幹事，澎湖農會也都是同額競選，可望順利完成。1060219

(中央社)