電影《她其實沒那麼壞》 贈票活動

《她其實沒那麼壞》 （圖／威視電影）

《她其實沒那麼壞》The Last Word

★ 今年開春最溫暖動人的喜劇電影！勵志感動更勝【高年級實習生】！

★ 當慣老闆遇上狂小編，人生履歷就此顛覆！

★ 成就事業仰賴被討厭的經歷，追尋夢想需要不服輸的勇氣！

導演：【上帝在我家】馬克培林頓 Mark Pellingyon

演員：【熊麻吉2】【悲慘世界】亞曼達賽芙瑞Amanda Seyfried

【白日夢冒險王】金獎影后 莎莉麥克琳Shirley MacLaine

劇情簡介

哈莉葉（莎莉麥克琳 飾演）是一位退休的女強人，身為控制狂的她嚴格控管生活裡所有瑣事，就連自己的訃聞都不放過親自監督的權力。年輕的訃聞小編安（亞曼達賽芙瑞 飾）臨危受命接下這個艱難的任務，在調查哈莉葉招致非議的過去時，安漸漸發現這個表面上難搞討厭的老女人，其實有不為人知的一面，兩人逐漸建立起忘年友誼，並在彼此身上找到自己遺忘已久的熱情，也為哈莉葉人生最後的旅程寫下了全新的一頁…。

上映日期：2017年3月10日(五)

發行公司：威視電影

電影類型：喜劇、劇情

威視電影【她其實沒那麼壞】勵志預告 (3.10勇敢追逐夢想)

活動時間：即日起至3月6日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「勇敢追逐夢想！ 《她其實沒那麼壞》3月10日上映」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 票券使用時間：三日交換券(3/10-3/12使用)

◎ 得獎公佈： 3月6日下午1點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 3月6日下午1點至3月9日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)