WBC》江少慶狀況不錯 僅差變化球角度修正

旅美小將江少慶，是本屆經典賽中華隊唯一旅美球員。(周鎮宇攝)

旅美小將江少慶，昨正式到經典賽中華隊報到，也隨即在牛棚進行練投，總教練郭泰源昨也親自觀察狀況，郭總回應，感覺出來他調整的還不錯，目前也有自己的調整節奏，預計就是先發人選。

江少慶是今年經典賽中華隊陣中唯一的旅美球員，目前也被定為先發人選之一，他表示，目前狀況調整的都還不錯，僅剩下變化球角度還要再修正一下，整體狀況已經差不多了。

目前被視為先發人選，江少慶認為沒有太大問題，畢竟在小聯盟出賽也都是以先發為主，就是看教練團安排，郭總表示，目前計畫江少慶可能在21日先發出賽，不過還是要看調整狀況，不過他有自己的調整節奏，如果不行，就是到日本熱身賽在出場。

江少慶除了是陣中唯一旅美球員，年紀上也是屬於少數的年輕一輩，不過他指出，眾多的前輩在2014年亞運都遇過，還有一些旅美的學長，所以不會感覺不習慣。

(中時電子報)