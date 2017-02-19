陸將迎大範圍雨雪 氣溫跳崖式下跌

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中國大陸東北地區19日降雪迎來鼎盛期，新增積雪將對交通不利。另外，受冷空氣影響，預計明(20)日起，全大陸大範圍雨雪再度上線，氣溫也將隨之出現明顯波動，冷空氣到來之前出現大幅回暖的氣溫，也將在下周出現「跳崖式」下跌。

中國天氣網19日報導，內蒙古東部、東北地區大部分地區昨晚開始出現明顯降雪天氣過程。預計降雪天氣仍將持續，今天白天將是降水最強時段，吉林中東部、遼寧東北部等地的部分地區有大雪，局地暴雪(10～16毫米)。

這次降雪過程，黑龍江南部、吉林中東部、遼寧北部等部分地區新增積雪深度可達5釐米以上，局地10釐米以上，中央氣象台19日清晨6時已發布暴雪預報。

(旺報)