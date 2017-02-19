媒體民調狂勝這8人 柯文哲連任有望？
2018台北市長之戰還沒正式開始，但前哨戰已開打，台北市長柯文哲日前明確表態自己「將努力去連任」，有媒體也做了民調，以柯文哲為基準，對陣藍綠共8位人士，而民調結果顯示，柯文哲不管是對上誰，民調都是遙遙領先對手。
根據《ETtoday東森新聞雲》所做的「柯文哲的連任之路，如果遇到XXX，請問您比較支持誰？」民調中，柯文哲以領先姿態勝過了藍綠陣營共8位人士，當對上姚文智，柯P以80％的支持率大勝姚的20%；而對上台南市長賴清德，柯文哲也以66%的支持度贏賴的34%。
對上前台南縣長蘇煥智，柯P以82%的支持度大贏蘇的18％；對上前國民黨立委丁守中，柯文哲依舊以65%大勝丁的35％；而若對上朱立倫，柯P也以60％的支持率贏朱的40％；至於蔣萬安，柯P則以62.5%勝蔣37.5%。
若對上議員鐘小平，柯P以79％壓倒性贏鐘的21％；而對上張善政，柯P則以58％贏張的42％。
(中時電子報)
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