清境奔羊節意外 40歲遊客遭馬衝撞倒地腦震盪

▲清境農場觀山牧場發生受驚失控的馬，撞傷40歲吳姓遊客的現場 。（遊客提供）

▲清境農場奔羊節，受驚失控，狂奔時撞傷遊客的肇事馬匹。（遊客提供）

已舉辦11年的清境奔羊節活動，沒想到今〈19〉日卻發生馬兒失控，撞傷遊客意外；來自高雄的40歲吳姓小姐，被撞傷倒地後，經緊急送台中榮總埔里分院急診，所幸輕微腦震盪，目前仍在醫院觀察中。

今年適逢清境農場56周年場慶，並舉辦第11屆奔羊節活動，正要進行「萬羊奔騰」的馬術秀時，3匹馬中，有匹較年輕的馬兒，突然失控直往關山牧區狂奔，狹窄的小路上，有不少遊客及來自高雄市的吳姓遊客一家人在旁觀看，結果失控的馬撞倒40歲的吳姓小姐，家人驚慌錯愕，馬上報警送醫。

近中午送抵中榮埔里分院時，吳姓小姐意識都很清楚，經院方檢傷後，立即照射X光，初步診斷僅輕微腦震盪、手腳與臉部略有擦傷，牙齒撞斷1顆，目前留院觀察中。清境農場對該起意外深感抱歉，除派人至醫院向傷者及家屬表達關切，並表示會負起賠償責任。

(中時)