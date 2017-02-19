環團反空汙，中市府：與人民站在一起

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民眾為中台灣空汙走上街頭，要求呼吸平權。（圖／護樹協會聯盟提供）

環團反空汙，台中市府強調，「與人民站在一起」！（盧金足攝）

環保團體今天（19日）在台中舉行反空汙遊行，台中市副市長林依瑩也前往參加，表達市府對維護空氣品質的決心不會改變；市政府強調，市府與民眾站在一起，積極改善空汙，透過跨局處空汙減量小組制訂及執行86項空汙減量措施，其中包括訂定自治條例，要求台中火力發電廠配合降載減碳。

市府表示，市府跨局處成立空汙減量小組，各種積極作為，使得台中PM2.5去年年均值降到22.8微克/立方米，相較100年的35微克/立方米約減少4成。此外，市府也藉由中彰投苗區域聯合治理平台，並結合民間力量一起對抗空汙，希望讓空品愈來愈好。

環保局指出，市府於2015年成立跨局處「台中市空氣汙染減量工作小組」，制訂及執行86項空氣汙染減量措施，包括訂定生煤管制自治條例，要求台中火力發電廠4年內減少40%生煤使用量，也陸續協調台電環保降載達17次，降低空汙時節的汙染負荷；同時鼓勵民眾搭乘大眾運輸取代開車騎車，並於今年加碼7100萬，目標3年內完全汰除2行程機車。

此外，市府也全國首創補助工廠業者將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，從源頭減碳，目前已有15間業者完成燃氣鍋爐改裝，每年可減少PM2.5達2.34公噸，預計今年制訂《台中市鍋爐空氣汙染物排放標準》並儘速公告實施，加速業者汰換鍋爐，逐步使用天然氣作為燃料。

台中市2016年1月26日已率先全國發布《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求生煤堆置場所2018年12月31日起應以封閉式建築物為限，以抑制揚塵。

目前計有4家生煤堆置場已改為封閉式建築物，PM2.5每年可削減1.155公噸。台電公司將投資140億興建3座棚式煤倉，預計2021年底前完成；中龍鋼鐵將投入90億進行冶金煤堆置場改善工程，預計2020年完成。

綠能轉型方面，市府已規劃將外埔堆肥廠轉型為綠能生態園區，並率先全國採用稻稈氣化發電，未來收集大甲、外埔、后里及大安區等4區，約4000公頃、5萬噸的農作稻稈作為發電原料，初估每年可發電5000萬度，約提供1萬4300戶家庭1年的用電量，同時也解決露天燃燒稻草問題，初估每年可減少碳排量達2萬6000公噸，兼具環境教育及經濟效益，落實循環經濟。

環保局強調，近兩年來經各局處的努力，PM2.5去年總排放量已減少873公噸，根據轄內環保署空氣品質自動測站數據資料顯示，台中市PM2.5民國100年約35微克/立方米，去年降至22.8微克/立方米，濃度減少將近四成。

未來將朝中部區域聯合治理的方向推動，將補助汰換燃氣鍋爐的經驗推廣至中部區域各縣市，同時結合民間力量一起努力對抗空汙，希望中央帶頭擬定相關政策方針，中央、地方同心協力，解決空汙問題，也呼籲市民一起努力，朝2020年降至15微克/立方米目標持續邁進。

(中時)